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Kent09 Gazetesi ailesi olarak, Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

İbrahim Culduz’un cenazesi, Osman Yozgatlı camisinde bugün saat 18:00 da kılınacak cenaze namazından sonra Ovaeymir mezarlığına defnedilecektir.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda uzun yıllardır hizmet veren Demlik Cafe’nin işletmecisi Lezgin Culduz , aldığı acı haberle sarsıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastane sinde zun süredir tedavi altında olan İbrahim Culduz, bugün saat 15:00 sıralarında hayata gözlerini kapatarak sevenlerini yasa boğdu.

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