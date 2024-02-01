Aydın’ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda uzun yıllardır hizmet veren Demlik Cafe’nin işletmecisi Lezgin Culduz, aldığı acı haberle sarsıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesinde zun süredir tedavi altında olan İbrahim Culduz, bugün saat 15:00 sıralarında hayata gözlerini kapatarak sevenlerini yasa boğdu.
İbrahim Culduz’un cenazesi, Osman Yozgatlı camisinde bugün saat 18:00 da kılınacak cenaze namazından sonra Ovaeymir mezarlığına defnedilecektir.
Kent09 Gazetesi ailesi olarak, Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Haber: Ömür Yapıcı