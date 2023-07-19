Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşli günlerin sayısı artmaya başladı. Bugünlerde evden çıkarken yanımıza alıp almadığımızı kontrol ettiğimiz bir nesne var: güneş gözlüğü Bir yandan güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmamıza yardımcı olan güneş gözlükleri diğer yandan tarzımızı tamamlayan bir aksesuar olarak da kullanılıyor.

Güneşten dünyaya ulaşan mor ötesi dalga boyundaki ışınlar cildimizin yanı sıra gözlerimize de zarar veriyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak amacıyla üretilen güneş gözlüklerinde genellikle UV ışınını engelleyen özellikte gözlük camları kullanılır.

Ayrıca güneş gözlüklerinde kullanılan renklendirilmiş camlar belirli dalga boylarındaki ışığı soğurarak bu ışınların göze ulaşmasını engeller.

Peki güneş gözlüğünü nereden almalıyız?

Güneş gözlüğünün bir diğer önemi de kaliteli olmasıdır. Bijuterilerde satılan ucuz fiyatlı güneş gözlüklerini kullanmak da gözlerimize zarar verir. Bu yüzden işi uzmanlara bırakmalı ve size uygun güneş gözlüğünü seçip almak için bir Optikçiye gitmelisiniz.

Bu konu hakkında sizler için bizde işin uzmanına sorduk.

İşin uzmanı Filiz Optik isletme sahibi Filiz Mahleçlioğlu şunları dile getirdi: “Kişinin, gözlük çerçevesi seçiminde kendisine en uygun olanı seçmesi için çalışanlarımız ve ben müşterilerimize gerekli itinayı göstermekteyiz. Yaz mevsimi olması nedeniyle güneş gözlükleri kullanmamız gerekir. Yuvarlak yüze sahip olanlar yuvarlak olmayan çerçeveli gözlükleri tercih etmelidir. Dikdörtgen veya sert köşelere sahip kalın çerçeveli gözlükler oldukça idealdir.

İyi güneş gözlüğü demek kaliteli cam demektir. Gözlüğün üzerinde Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış sertifikası mutlaka bulunmalı ve camları UV filtreli olmalıdır. Özellikle ozon tabakasının gelinmesiyle birlikte artık güneş gözlüğü kullanmak bir zevk değil ihtiyaç haline gelmiştir. UV ışınlarına uzun süre çıplak gözle maruz kalmak pek çok göz hastalığına neden olabilir. Katarak bu hastalıklardan biridir.

Kalitesiz gözlükler zaten var olan tehlikeyi daha da arttırıyor. Bozuk camlar yüzünden koyu renge aldanıp, büyüyen göz bebeklerinin daha fazla zararlı ışınlara maruz kalıp hasar göreceği unutulmamalıdır. Piyasada satılan ucuz gözlüklerden uzak durulmasını tavsiye ederim.”

Haber: Berna Aydın