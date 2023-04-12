Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ederken, Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karate Okul Sporları Türkiye Gençler A - B Grup Müsabakası’na Aydınlı sporcular damga vurdu. Müsabakalara 14 farklı ilden 281 sporcu katılırken, ringe çıkan Aydınlı sporcular başarılarıyla şampiyonada dikkat çekti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda Aydınlı sporcular, 3 adet birincilik, 1 adet ikincilik, 4 adet üçüncülük alarak toplamda 8 madalya kazandı. Madalya şöleni yaşanan şampiyonada başarı gösteren sporcular Kütahya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hak kazandı.



Müsabakalarda Aydın’ın temsil eden Mehmet Arda Tekdal Kumite 76 kiloda birinci, Necati Aracı Kumite 61 kiloda birinci, Irmak Mangı 53 kilo Kumite’de birinci, Kata kategorisinde üçüncü, Ayberk Turantaş Kumite 55 kiloda ikinci, Oğuz Kağan Çoban Kumite +76 kiloda üçüncü, Şuheda Okutan Kumite 59 kiloda üçüncü, Sude Naz Gündüz Kumite +66 kiloda üçüncü oldu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu sporcuları tebrik ederek Haziran ayında Kütahya’da yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası’nda sporculara başarılar diledi.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Aydın spor şehri olduğunu bir kere daha ispat etti. Toplam 8 madalya kazanan sporcularımız 6-9 Haziran ayında Kütahya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” ifadeleri yer aldı.