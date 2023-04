Bölgesel Amatör Lig'e Yükselme Playoff Grubu'nun final maçında, Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda gerçekleşen İncirliova Belediyespor Aydınspor karşılaşmasında 1-0 mağlup olan Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselemedi. Konuyla ilgili, kulübün resmi iletişim kaynaklarından mesaj yayımlandı.



Aydınspor'un üst lige çıkamamasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Başkan Artan, "Büyük umut ve emeklerle başladığımız sezonda takımımızı üst lige çıkaramadığımız için hem Aydınspor Kulübü Başkanı olarak hem de Aydınspor'a canını verecek kadar seven bir taraftar olarak çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.



"Yağmur çamur demeden, takımımızı her şartta destekleyen, bizleri asla yalnız bırakmayan Aydınspor'a gönül vermiş tüm taraftarlarımıza; Aydınsporumuzu maddi manevi her fırsatta destekleyen Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aydınsporumuz için maddi, manevi birçok destekte bulundum. Dün yaptık, bugün yaptık, yarında yapacağız. Muhakkak hatalarımız olmuştur. Mühim olan, yapılan hatalardan ders çıkarmaktır. Yapılan yanlışları tekrar etmeden, daha sağlam adımlar atarak Aydınsporumuzu hak ettiği yerlere getireceğiz. Futbolun doğasında kazanan da oluyor kaybeden de. Bu sezonun kazananı İncirliova Belediyespor'u tebrikediyor, Bölgesel Amatör Lig macerasında başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Artan, "Ekmeğini Aydın'dan kazanan, şehrimizin efsanesi olan Aydınspor'un Başkanı Hüsamettin Artan olarak büyük Aydınspor taraftarlarına söz veriyorum; daha güçlü, daha istekli, müzesine kupa koyacak yer kalmayana dek şampiyonluklar ilan edecek bir Aydınspor karakteri oluşturacak; Aydınspor'u en iyi konuma getirmek için var gücümle çalışacağım. Bizler bu sezon kazanamamış olabilir ama esas yenilgi, mücadeleyi bırakmakla başlar. Biz bu mücadeleyi asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.