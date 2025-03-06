Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB), bu yıl da 4-6 Mart günleri arasında gerçekleştirildi.Turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı Dünyanın en büyük turizm fuarı Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda (ITB), Ayvalık Belediyesi de yerini aldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile Belediye meclis üyesi Ali Jale'nin temsil ettiği Ayvalık Belediyesi standına, fuara gelen ziyaretçiler özel ilgi gösterdi; Ayvalık’ın yeni tanıtım broşürü hakkında bilgi aldılar. Balıkesir’i Ayvalık’ın temsil ettiği fuarda standı ziyaret eden tur operatörlerine verilen Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlattırılan İngilizce ve Türkçe broşür içinde ilçenin tarihi yapısı, mutfak kültürü, mimarisi ve sualtı güzellikleriyle doğası anlatılıyor.

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin 2025, 4-6 Mart tarihlerinde düzenlendi. Fuar, konuk ülke Arnavutluk'un ev sahipliğinde gösterişli bir açılış töreniyle başladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berlin Belediye Başkanı KaiWegner ve sektör temsilcileri, etkinliğin açılışında yer aldı. 2.500 davetlinin katıldığı açılışta katılımcilar, ülkelerinin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve geleneklerini dünyaya tanıtmayı hedefledi. Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin 2025, bu yıl sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularına odaklandı.

Fuarda, yenilikçi projeler, çevre dostu turizm modelleri ve sorumlu seyahat anlayışı ele alındı. 170 ülkeden 5800 katılımcı, iklim dostu iş modelleri ve sürdürülebilir seyahat uygulamalarını paylaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ITB Berlin'in küresel turizm sektörünün en büyük etkinliği olmayı sürdürdüğünü belirterek, fuarda yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Mesut Ergin, "2025’te de dünyanın dört bir yanından turizm uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör liderlerini bir araya getiren, Türkiye'den de çok sayıda işletme ve temsilcinin yer aldığı fuarda şehrimizi en güzel şekilde temsil ettik" dedi.