Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile Yılı” dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın “Aile ve Sosyal Destek Proje Programı” ile aile bağlarını güçlendirecek destekler sunulacağını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ailenin güven, sevgi ve dayanışmanın yuvası olduğunu vurguladı.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Bakan Göktaş, “Nerede yaşarsak yaşayalım, bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağ ailedir. Aile güçlü olursa, biz de güçlü oluruz” dedi.

"Aile, hepimiz için güven, sevgi ve dayanışmanın yuvasıdır." #AileYılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan “Aile ve Sosyal Destek Proje Programı”nda rehberlik, danışmanlık, hukukî destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları yer alıyor.… pic.twitter.com/LrPXxpmlil— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 24, 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan bu kapsamda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından “Aile ve Sosyal Destek Proje Programı” hayata geçirildi. Program, aile bağlarını güçlendirmek için rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları gibi birçok alanda destek sunulacağını belirten Bakan Göktaş, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları 15 Mayıs 2025’e kadar programa başvurmaya davet etti.

Bakan Göktaş, videolu paylaşımında, “Gelin, ailemizi birlikte güçlendirelim, geleceğe sağlam adımlarla yürüyelim” çağrısında bulundu.