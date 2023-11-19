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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antibiyotiklerin hekim önerisi ve reçete ile alınması gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşların da antibiyotikleri bilinçli kullanmaları konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, antibiyotiklerin bilinçli kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Antibiyotiklerin bilinçli kullanılmaması halinde enfeksiyonlara yol açan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bu durumda bile ölümcül hastalıkların tedavisi zorlaşabilir veya imkânsız hale gelebilir. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı" dedi.

Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.