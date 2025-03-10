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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Bakan Şimşek, paylaşımında, "2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı Sanayi Üretimi Endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz" dedi. ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından sanayi üretimi verileri hakkında açıklamalarda bulundu.

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