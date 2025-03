Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otomobillere olan talep, şubat ayına göre yüzde 30 arttı.İSTANBUL (İGFA) - Tüketicilerin ikinci el otomobillere olan ilgisi, her bayram tatili döneminde olduğu gibi bu yıl da gözlemlenmeye başladı. Pazardaki fiyat dengesi otururken, her geçen gün fiyatları artan sıfır kilometre araç fiyatları karşısında birçok ikinci el otomobil, uygun alternatifler olarak öne çıkıyor. Showroom trafiğinde artış gözlemlediklerini aktaran sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, yanı sıra tüketicilerde taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş beklentisinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Öte yandan politika faizindeki düşüş süreci, otomobil almak isteyenlerin taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüş beklentisini her geçen gün artırıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Karakaş, “Kredi faizlerinde düşüş beklentisi ve baskısı nihai tüketici nezdinde her geçen gün artıyor. Kısıtlı vadeler de alıcıları zorladığı için vadelerde artış talebi de sahada gördüğümüz unsurlardan biri. Kredi veya kredi kartı ile otomobil alımı, yerini nakit alımlara bırakmış vaziyette. Bugün satılan her 10 otomobilden 8’i nakit, 2’si finansman şekilde satın alınıyor. Pazar dinamiklerindeki normal şartlarda her 10 otomobilden 7’si krediyle satın alınır.” dedi.

TALEP GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI

Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla ikinci el araçlardaki talep, showroom trafikleri analizlerine göre yüzde 30 arttı. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği otomobiller ise 5 ile 10 yaş arasındaki modeller oluyor. En büyük talep 400 bin TL ile 800 bin TL fiyat aralığındaki otomobillerde gözlemleniyor.