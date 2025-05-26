Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi” projesinin tanıtımında, ana dil becerilerinin akademik ve toplumsal başarı için kritik olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi” projesi tanıtım toplantısında, Türkçe dil gelişiminin önemine dikkat çekti.

Bakanlık olarak milli, manevi ve kültürel değerlere bağlı, demokrasiyi içselleştirmiş gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Tekin, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile darbeler gibi tarihsel olayların müfredatta yer aldığını, çocukların değerlerine sahip çıkmasını istediklerini söyledi.

Bakan Tekin, ana dil becerilerinin akademik başarı, toplumsal uyum ve hatta yabancı dil öğrenimi için vazgeçilmez olduğunu vurgularken, “Ana diline hâkim olmayan bir kuşak, sanattan bilime her alanda zorlanır. Türkçe dersinde başarı notunu 70’e çıkardık, ölçme-değerlendirmeyi dört temel beceriye odakladık” dedi. Bakan Tekin, 2023’ten itibaren Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinde test sınavlarını kaldırdıklarını, yeni müfredatta ana dil becerilerini merkeze aldıklarını sözlerine ekledi.