Hayata geçirdiği projelerle eğitime her alanda katkı sunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, LGS sınavında 500 tam puan alarak birinci olan Hüseyin Çetin ile sadece bir soruya yanlış cevap verip diğer tüm soruları doğru cevaplayarak dereceye giren Mert Sakallıoğlu ile bir araya geldi. Buluşmada, Hüseyin Çetin'in annesi Ayşe Çetin ile öğrencilerin başarılarında büyük pay sahibi olan öğretmenleri Muhammet Çelik ve Süha Özel Baykal da yer aldı.

Başarıları ile Efeler'i gururlandıran öğrencileri tebrik eden Başkan Atay, "Bilgi ve bilimin her zaman destekçisi olacağız. Kentimiz ve ülkemiz sizler gibi bilgili ve başarılı gençler sayesinde ilerleyecek. Eminim sizler bu ülkeye bizlerden daha çok katkı sunacaksınız" dedi.

Şampiyon öğrencilere tablet armağan eden Başkan Atay, ağırladığı veli ve öğretmenlere de çeşitli hediyeler takdim etti. Oldukça sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen buluşma çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.