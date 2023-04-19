Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Manevi değerlerin en derinden hissedildiği, huzur, hoşgörü ve bereketin zirve yaptığı mübarek Ramazan Ayı’nı geride bırakarak bayrama ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar vefanın sırrı, mutlulukların olduğu kadar zorlukların da paylaşıldığı, kardeşlik duygumuzun pekiştiği müstesna günlerdir. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde dayanışma ruhuyla kucaklaşmalıyız. Hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız bu eşsiz vakitlerde, bayramın sevincini gönlümüzün derinliklerine kadar hissetmeli ve o sevinçle aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dost ve arkadaşlarımızı ziyaret ederek, hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlüne dokunulmamış hiçbir yaşlı bırakmamalıyız. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin gülümsemesiyle bayramlarımıza bir kat daha anlam katmalıyız” dedi.



Konuşmasının devamında depremzede vatandaşlarla dayanışmanın Ramazan Ayı’nda artarak devam ettiğini belirten Başkan Atay, “Yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında Efeler Belediyesi olarak depremden etkilenen kardeşlerimizi unutmadık. Ramazan Ayı’nda 'Efe Dayanışması' projemiz ile depremzede vatandaşlarımızla soframızı ve aşımızı paylaştık. Ramazan Bayramı vesilesiyle yaşadığımız büyük depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Atay mesajını şu sözlerle tamamladı; “Bu cennet vatanda huzur ve birlik içerisinde, kardeşçe duygularla bayramlara erişmemizi sağlayan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Efelerli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”