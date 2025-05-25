CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa’da gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve partililer tarafından coşku ve sevgiyle karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve partililer, Osmangazi Kent Meydanı’nda düzenlenecek büyük halk buluşması öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşıladı. Karşılamaya devlet eski bakanı Turhan Tayan ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Milletvekilleri de katıldı.

Başkan Bozbey, paylaşımında Özgür Özel’i Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek büyük halk buluşması öncesinde coşku ve sevgiyle karşıladıklarını belirtti.

Mitinge CHP Bursa İl Örgütü ve yerel yöneticilerin yoğun katılım var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek miting, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adalet temaları etrafında bir araya gelecek vatandaşlarla Bursa’da güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

BURSA MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR!????Osmangazi | Kent Meydanı https://t.co/ogYl9OvSyO— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) May 25, 2025