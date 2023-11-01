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Toplantı gün boyu sürerken Çerçioğlu, mahallelere ve ilçelere yapılan yatırımlarla ilgili muhtarlara sunum yaptı. Çerçioğlu sunum sonrası her muhtarla ayrı ayrı görüşürken muhtarların Büyükşehir Belediyesi'nden yeni taleplerini de dinledi.

Aydın büyükşehir olduğunda onlarca mahallenin suyunun haftada bir veya birkaç gün aktığını hatırlatan Çerçioğlu, "ASKİ ekiplerimiz vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için günün her saati çalışıyor. Şimdi suyu akmayan mahallemiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Aydın'a yapılan bütün yatırımların önemli olduğunu söyleyen Çerçioğlu, "Fakat beni en çok heyecanlandıran projemiz AYBA'dır. Bir anne olarak söylüyorum, vatandaşlarımıza destek verirken onları ayırmıyoruz, siyaset yapmıyoruz. Bir çocuğumuz açsa, bir vatandaşımız soğuktan üşüyorsa ben rahat uyuyamam. Bu sebeple tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

Çerçioğlu Aydın genelinde 4 bin 430 kilometre yol, 4 bin 249 kilometre de hat çalışması yaptıklarını da ifade etti.