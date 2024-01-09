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Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Gazetecilere gününü kutlarken: “Kalemi sağlam ve ekmeğini kaleminden kazanan gazetecilerin günü kutlu olsun” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hikmet Saatçı: “ Biz şuan en iyi yerdeyiz ancak daha ve daha çok çalışarak en iyi noktada olacağız. Biz bir söz verdik Sayın Başkan Özlem Çerçioğlu’nu yüzde 70 gibi rakamla tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Biz hiç durmadan gencinden yaşlısına her daim sahada çalışıyoruz” dedi.

Düzenlenen kahvaltı programına CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İl Başkanı Hikmet Saatçı, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ve partiler katıldı.

Haber: Cemil Ağırbaşer