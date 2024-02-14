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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin ve beraberindekiler Aydın Esnaf ve sanatkarlar odasını ziyaret ettiler.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hız veren Başkan Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin, Esnaf odalarını ziyarette bulunarak yapılacak çalışmalardan bahsederek talep ve önerileri aldılar.

Seçim çalışmalarına destek veren CHP Aydın milletvekili Evrim Karakoz, her fırsatta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin’nin çalışmalarına destek olmaya devem ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ziyaretine, CHP Aydın Milletvekilimiz Sn. Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ile birlikte, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber: Ömür Yapıcı