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Vatandaşlar, Büyükşehir’in Aydın genelinde yaptığı yatırımlardan çok memnun olduklarını dile getirerek Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu ise önümüzdeki dönem yapılan yatırımların da artarak devam edeceğini belirtti.

Pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından yakınan vatandaşlar, Çerçioğlu’na pazar sepetlerinin boş kaldığını dile getirdi. Pazarcı esnafı ise üretim yapmakta çok zorlandıklarını söyledi. Tarım kenti Aydın’da, üretimin çok daha fazla olması gerektiğini söyleyen üreticiler; mazot, gübre, elektrik gibi yüksek girdi maliyetlerinden dert yandı. Her geçen gün enflasyon karşısında ezildiklerini dile getiren vatandaşlar, ekonominin giderek daha da kötü bir hal aldığını söyledi. Pazar esnafı, yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan vatandaşlara da hak verdiklerini ifade etti.

Pazardan alışveriş yapan bir genç ise evlenmek istediğini fakat uzun yıllardır işsizlikten dolayı evlenemediğini belirtti. Çerçioğlu da gence hak vererek günümüzde Türkiye'nin en büyük probleminin işsizlik olduğunu söyledi.

Pazar esnafından alışveriş yapan Çerçioğlu, vatandaşa hak verdiklerini belirterek; her vatandaşın yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.