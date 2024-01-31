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Yıldıztepe ve Ocaklı Mahalleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurt ve Kuru Dere ıslah çalışmalarının 2. etabı başladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yıldıztepe Mahallesi 629/1 Sokak’tayız. Daha öncesinde DSİ’inin de burada çalışmasının olduğu dere yatağı olan ancak taşkınlar oluşuyordu. Vatandaşlarımızın hem can hem de mal güvenlikleri zarara uğruyordu. Taşkınların önüne geçmek için geçen yıl biz çalışma yapmıştık. Sağ olsunlar Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda DSİ Bölge Müdürümüz ve DSİ Aydın İl Müdürümüzün de destekleriyle ihale süreci tamamlandı. Kıymetli arkadaşlarımızda çalışmaya başladılar. Dün başlanan alanda hızlıca bir çalışma yapılıyor. Burada 950 metrelik bir alanda dere ıslahı yapılacak. Kuru Dere’nin yan bağlantılarını iyileştiriyoruz. İnşallah bölge müdürümüz geldiğinde de Kuru Dere devalüasyon alanının betonlanması ve taş duvar çekilmesi için taleplerimizi ileteceğiz. Nazillimizin bundan sonraki sel baskınlarından bir daha zarar görmemesi için ciddi yatırımlar yapılıyor. Milyonlarca liralık değerde ciddi alt yapı faaliyetler yapılıyor. Hem çevre suyu toplanacak hem de taşkınların önüne geçilecek. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kaydetti.

Çalışmalar kapsamında; mevcut dere yatağı olası taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla genişletilerek, etrafı beton kanallarla çevrelenecek.