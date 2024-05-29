Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Bu dönemi güzel hizmetlerle taçlandıracaklarını belirten Başkan Genç, bütün muhtarlarla iş birliği içerisinde olacağını ifade etti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanlığı’nda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlarla birlikte çalışmayı çok önemsediğini söyleyen Başkan Genç, “Yeni bir döneme giriyoruz, Vakfıkebir bize her zaman destek oldu. Vakfıkebir’imizden büyük bir gücü arkamızda hissettik. Karşılığında hizmet etmenin sorumluluğunu da bilerek bunu söylüyorum. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Ama ben şunu muhtarlarımız buradayken ifade etmek istiyorum. Hal ve şart ne olursa olsun ülkemizin şu anda ekonomik yönden bazı sıkıntı olsa bile mazeret üretmeden, şikayetçi olmadan, çözüm üretmek, kaynak üretmek ve söz verdiğimiz bütün işleri yerine getirmek için bütün gücümle beraber çalışacağım. Vakfıkebir’imizin meydanında da sözler verdim. Hepiniz bizi güzel karşıladınız. İnşallah güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip eder. Şimdi Büyükşehir olarak daha büyük bir beklenti var. Vakfıkebir'imizde de öne çıkan konularımız var. Değerli Muhammet Balta başkanıma ilçemize yaptıkları ve kattıkları için teşekkür ediyorum. Onun döneminde başlayıp devam eden, yapılması planlanan işler var. Onlara da tabii ki el atacağız" diye konuştu.

GÜZEL HİZMETLERLE TAÇLANDIRALIM

Vaatlerin hepsini tek tek gerçekleştireceklerini belirten Başkan Genç, “Mahallelerimizin su ve yol konusunda bizden talepleri var. Aldığımız bu görevi halkımız bize teslim etti. Halkımızın iradesinin karşılığını hizmet olarak yerine getirmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Her şeyden haberimiz var. Karadağ'a giden yoldan da haberimiz var. Bir taraftan bu yollarımıza bakarken bir taraftan da merkezdeki mahallelerimizde de kalan işlerimizi tamamlamamız lazım. Otopark, çocuk parkı, pazar yeri konumuz var. Yani hizmet etmek gibi bir sorumluluğumuz var. El ele vereceğiz, sorunları çözeceğiz. Belediye başkanımızla görüşeceğim. Vakfıkebir halkının seçtiği bir belediye başkanıdır. Bu güzel ilçemize hizmet edeceğiz. Kalıcı olan hizmettir. Daha çok da Vakfıkebir'e geleceğiz. Sizlerden aldığımız talepleri değerlendireceğiz. İmkân kabiliyetimiz nedir? Sayın Abdulkadir Uraloğlu Bakanıma gittim. Bir yandan çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'ya koşturuyoruz. Sağ olsun hem çimento konusunda hem de asfalt konusunda bize destek oluyor. Her tarafa dokunalım. Bu dönemi güzel hizmetlerle taçlandıralım. Çalışacağız, çabalayacağız, kaynak üreteceğiz, Ankara'dan destek alacağız. Bunun için yetki aldık. Bu dönemi hep beraber güzel geçirelim. Vatandaşımıza hizmet edelim. İnşallah hayırlı, güzel hizmetler yapmayı Allah nasip eder” dedi.

EN ŞANSLI MUHTARLARSINIZ

Vatandaşa hizmet için çok çalışacaklarını söyleyen Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun, “Türkiye Yüzyılı’nda hizmet edecek olan en şanslı muhtarlarsınız. Bizim önümüzde ilçemizin taşını, toprağını bilen bir Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç var. Aynı şekilde ilçemizin, bütün mahallelerini bir bir bilen TİSKİ Genel Müdürümüz İbrahim Kul ağabeyimiz aramızda. Ben bu yüzden çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Bu zamana kadar vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Yeni görevlilerinize başarılar diliyorum. Bu dönem inşallah Vakfıkebir'imizde 46 mahallemizde hizmet için görev alan halkımızın iradesine mazhar olan değerli muhtarlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.