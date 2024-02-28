Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada, bir medya mensubuna yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi; “Kentimizin ortak akıl ve katılımcı demokrasi ile yönetilmesi sürecinin en önemli unsurlarından olan yerel basın temsilcilerimize yönelik saldırıları kınıyorum. Barış ve huzur içerisinde bir seçim atmosferi geçirdiğimiz böylesi bir süreçte, gazeteci ve program yapımcısı Erol Özkan’a yönelik saldırının hedefi açıktır. Saldırının faillerinin siyasi kimliği de bu hedefi açıkça ortaya koymaktadır. Bu kentte şiddet ve zorbalık bugüne kadar kazanamadığı gibi bundan sonra da kazanamayacaktır. Sevgili Erol Özkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum.” dedi