CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Sosyal medya hesabından AKP’li Gökçe’ye; “sapla samanı birbirine karıştırıyor, tabir yerindeyse elmayla armudu toplamaya çalışarak ciddi bir hesap hatası yapıyor” diyerek şu şekilde paylaşımda bulundu.

“AKP Kuşadası İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe alışkanlık edindiği üzere Türkmen Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yevmiye ödemelerinde yaşanan aksama sebebiyle işçiler ile işveren arasında yaşanan kavga gibi münferit bir olayın faturasını da “inşaat yasaklarını” gerekçe göstererek Kuşadası Belediyesi’ne kesmeye çalışıyor.

Sayın Gökçe yine sapla samanı birbirine karıştırıyor, tabir yerindeyse elmayla armudu toplamaya çalışarak ciddi bir hesap hatası yapıyor.

Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in, inşaat yasaklarının başladığı günden bu yana defaatle dile getirdiği gibi Kuşadası’nda bu konuda kimseye en ufak bir ayrıcalık yapılması ya da herhangi bir inşaat faaliyetine göz yumulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Söz konusu üzücü kavganın yaşandığı inşaat firması hakkında geçmişte de benzer pek çok işlem yapılmış olup olayın ardından da Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vakit kaybetmeksizin gerekli müeyyideler uygulanmıştır. Bu kapsamda inşaat firması ile beton döküm firmasına toplam 30 bin TL para cezası kesilmiş ve gerekli uyarılar yapılmıştır.

Bu noktada bizler de yeri geldiğinde “Devlet biziz” diyen Sayın Gökçe’ye Kuşadası kamuoyu adına bazı sorular yöneltmek istiyoruz.

Kuşadası’nda meydana gelen her olayın vebalini, günah keçisi bellediği belediyeye yıkmaya çalışan Sayın Gökçe, gücünüz belediyeye mi yetiyor?

İçinde bulunduğumuz turizm sezonunda kentimizde kaç polis görevlendirildi? Yaşanan nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde bu sayının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre Kuşadası’nda güvenlik açığı söz konusu mudur?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Yolunda yıllardır yaşanan sorunları çözmek yerine hangi sebeple sıcak asfalt çalışmasını yarım bırakıp gitmiştir? Kuşadası üvey evlat mıdır? Bu sorunun çözümü noktasında herhangi bir girişimde bulunmayı planlıyor musunuz?

Yıllardır atıl bir pozisyonda kent turizmine kazandırılması beklenen Efes Kongre Merkezi’nin Turizm Bakanının egosuna kurban edildiğinin bilincinde misiniz? Milli servetimiz olan KOMER gözümüzün önünde çürümeye terk edilirken sizin konu ile ilgili herhangi bir planınız var mıdır?”