Tech Istanbul tarafından düzenlenen, “İnsider Girişimci Buluşması” etkinliğinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamusal bir hizmet yaptıklarını belirterek, 477 girişime destek olduklarını, 84 milyon dolar yatırım almasına sebep olan bir ekosistem oluşturduklarını söyledi. İmamoğlu, "Çağın gerisinde ve sınıfta kalma şansımız yok" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İnsider Girişimci Buluşması’ etkinliğinde konuştu.

Yazılım alanında sektöre hizmet ve iş üreten girişimcilerin yaşadığımız çağı temsil ettiğinin altını çizen Başkan İmamoğlu, bu çağın yeni sektörlerin, yeni mesleklerin çağı olacağını belirterek, "Ekonomi, istihdam, yaşam her yönüyle değişecek. Biz de İstanbul'da geride kalmak istemiyoruz. Zaten sınıfta kalmak diye bir şansımız yok. Burası İstanbul” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bu süreci yakından takip ettiklerini ve bu tür girişimlere destek verdiklerini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “477 girişime destek olduk bugüne kadar. Bu girişimcilerin, toplamda 84 milyon dolar yatırım almasına sebep olan bir ekosistem oluşturduk” bilgilerini paylaştı. Mevcut ekonomik tabloyu Türkiye’nin hakketmediğini söyleyen İmamoğlu, “ Yani kişi başı gelir, yaşam kalitesi, tabii ki onun sağladığı farklı avantajlar… Bu tabii ister istemez beni ürkütüyor yani. Benim insanım, bu ülkenin güzel insanları, 86 milyon insanımızın bunu hak etmediğini düşünüyorum. Hele hele kıymetli gençlerin, aynı zamanda çocuklarımızın… Türkiye, asla bu çağın kaybedeni olamaz. Olamaz yani. Buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. “ diye konuştu

30-40 yıl önce aynı seviyede olduğumuz ülkelerin, ekonomik anlamda Türkiye’nin 4-5 kat üzerine çıktığı rakamlarını aktaran Başkan İmamoğlu, “Zamanımızı çalan, zamanımızın böyle bükülmesine sebep olan, çok anlamsız işlerle uğraşıyoruz ülkemizde. Çok garip bir durum. Ama herhalde bazen büyük mücadeleler böyle oluyor. Bizim ülkemizde, umarım bu gündemlerin artık bertaraf olmasını sağlayacak bir altyapıyı, sizlerin katkısı, desteği, hatta sizlerin içinde olduğu, yetkili olduğu bir zaman dilimiyle hep beraber çözeriz” dedi.