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Pehlivan, "Kıymetli Efeler Belediyesi çalışanları, belediyemizde görev yapan hiç kimse işinden olmayacak" dedi.

Başkan Pehlivan, tüm çalışanların maaşlarının iyileştirileceğini belirterek, "Maaşımız ve sosyal haklarımız zamanında yatacak mı korkusu ortadan kalkacak, herkes yaşamını güvenle planlayabilecek" diye ekledi. Mevcut sorunlara çözüm getirileceğini vurgulayan Pehlivan, "Hakkınızı almak için başka bir kurumdan gelecek ödenek bahane edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başkan Pehlivan ve meclis üyelerinin birinci derece akrabalarının belediyede görev almayacağını belirterek, adil bir çalışma ortamının sağlanacağını dile getirdi.