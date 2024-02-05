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Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de yaşanan ekonomik şartlar dolayısıyla artan girdi maliyetleri karşısında zor günler geçiren balıkçı esnafına boya, macun ve av malzemesi desteğinde bulundu. Malzemelerini teslim alan balıkçılar, Başkan Ömer Günel’e her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi’nde görevde olduğu 5 yılda sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek olan projelerin altına imza atan Başkan Ömer Günel, balıkçı esnafına olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Başkan Ömer Günel’in de katılımıyla Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde balıkçılık yaparak hayatlarını kazanan 119 esnafa paragat takımı, barbun ağı takımı, voli ağı ve tekne bakımlarında kullanılmak üzere macun ve boya desteğinde bulunuldu. Malzemeler balıkçılara, Başkan Ömer Günel tarafından verildi. Malzemelerini teslim alan balıkçılar, Kuşadası Belediyesi’ne ve kendilerine her zaman destek olan Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

“Her türlü sorunumuzla çok yakından ilgileniyor”

Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Pirinç, Başkan Ömer Günel’in balıkçı esnafının her türlü sorunuyla çok yakından ilgilendiğini belirterek, “Bizler ekmeğimizi denizden ve balıktan çıkarıyoruz. Bizim için deniz ve balık çok önemli. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan malzeme desteği balıkçılarımıza çok önemli bir katkı sağlayacak. Her zaman bizleri düşünerek yanımızda olan Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Haber: Ömür Yapıcı