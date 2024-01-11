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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi’nde oy birliğiyle yeniden CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu. İsminin duyurulmasının ardından ilk açıklamasını yapan Başkan Ömer Günel, “Kuşadası’nda 5 yıldır sürdürdüğümüz hizmet çağını halkımızla birlikte devam ettireceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in açıklaması şu şekilde: “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Parti Meclisimizin oy birliği ile Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adaylığı’na seçildim. CHP Parti Meclisimize ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e; hizmet yolumuzda her zaman destek olan Aydın BŞB Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu, Aydın Milletvekillerimiz Sn. Bülent Tezcan, Sn. Evrim Karakoz, Sn. Hüseyin Yıldız, Sn. Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanımız Sn. Hikmet Saatçı, Kuşadası İlçe Başkanımız Sn. Mehmet Gürbilek ve tüm parti örgütümüze teşekkür ederim. Kuşadası’nda 5 yıldır sürdürdüğümüz hizmet çağını halkımızla birlikte devam ettireceğiz”

Haber: Ömür Yapıcı