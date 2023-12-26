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Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak verilen meslekte üstün hizmet ve başarı ödülünün bu yılki sahibi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel oldu. Bu kapsamda Kuşadası’nda bulunan İlayda Otel’de ödül töreni düzenlendi. Törene Başkan Ömer Günel’in yanı sıra Uluslararası Rotary 2440’ıncı Bölge 13. Grup Guvernör Yardımcısı Seyhan Onur, Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü Başkanı Orhan Küçükgül, Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Sevtap Soysal ve rotaryenler katıldı. Kuşadası’nda hizmet üretme ve kente değer katma konusunda gösterdiği başarı dolayısıyla verilen ödülü Başkan Ömer Günel’e, Seyhan Onur ve Orhan Küçükgül takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü Başkanı Orhan Küçükgül, “Bugün burada rotaryenin en saygın çalışmalarından birini yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, meslek hayatı boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla hem meslektaşlarına hem de bizlere örnek oldu. Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü olarak iş ve meslek onurunuzu ve idealimizi yücelten bu katkınızı takdirle karşılıyoruz” dedi.

“Kaynaklarımızın hepsini hizmet üretmek için kullanıyoruz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Bu akşam, Kuşadası Güvercinada Rotary Kulübü’nün, 2023 yılı meslekte üstün hizmet ve başarı ödülünü almanın büyük gururunu yaşıyorum. Beni bu ödüle layık gören tüm kulüp üyelerine teşekkür ederim. Kuşadası halkına hizmet etmekten dolayı her zaman onur duyuyorum. Görevde olduğumuz 4 buçuk yıllık sürede Kuşadası’nın köklü sorunlarına çözüm ürettik. Kentimizde yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizden elde ettiğimiz kaynakların hepsini yine hemşehrilerimiz için hizmet üretmekte kullanıyoruz. Kentimize değer katma ve hizmet üretme yolunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.