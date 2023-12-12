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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, “Son yıllarda ülkemizde sistematik bir şekilde kültüre, sanata, müziğe ve sosyal yaşama karşı gerçekleştirilen şiddet saldırıların son örneği ne yazık ki spora da bulaştı. Yaşamın hiçbir alanında şiddet kabul edilemez” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Süper Lig’de dün gece yaşanan skandal, ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzun habercisidir. Siyasi iktidarın eski milletvekili olan ve hali hazırda Türkiye’nin en güzide futbol kulüplerinden birinin başkanının yaptığı bu şiddet eylemi, sebebi her ne olursa olsun hiç bir şekilde kabul edilemez. Siyasi iktidar tarafından açıkça beslenen kutuplaşma ve nefret dilinin getirdiği bu süreçte, yargının kişiye özel hükümler vermesi, gerçek suçluların hak ettikleri cezaları almaması, işlenen somut suçlarda menfaat odaklarının lehine kararların verilmesi, toplumun ADALETE olan inancının da zedelenmesine yol açmıştır. Bugün ihtiyacımız olan, ötekisi olmayan, yaşamın her alanından keyif alan ve birliktelikten mutlu olan bir ülkedir. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayan başta siyasi iktidarın ana sorumluları olmak üzere, yetkili tüm bürokratları suçlulara gerekli cezanın verilmesi ve bir daha böylesine bir şiddet olayının yaşanmaması için tedbirleri almaya davet ediyorum. Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

