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AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Kuşadası esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AKP Kuşadası Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren AKP'li Mustafa Savaş ziyaret sırasında şu açıklamayı yapmıştı; "Sahil foseftik kokuyor, çöpler sokaklarda, altyapı sorunları çözülmüyor. Bu durum hem esnafın hem de vatandaşın canını sıkıyor. Biz AK Parti olarak Kuşadası’na hak ettiği hizmeti getirmeye kararlıyız. Cumhur İttifakı olarak birlikte çalışarak, Kuşadası’nı yeniden cazibe merkezi yapacağız” dedi.

Bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan "sahil çöp yuvası oldu" haberlerinin yalan ve Ömer Günel'e karşı yapılan bir kumpmas olduğu ortaya çıktı.

AKP'li Mustafa Savaş'ın Kuşadası ziyareti öncesinde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibine yapılan kumpasın görüntüleri ortaya çıktı.

Çöp kovalarından çıkartılıp yerlere saçılan çöplerin görüntüleri, vatandaşın tepkisine yol açtı.

Kaybedeceklerini anladıkları için nasıl çamura yatarız diyerek, ellerinden gelen herşeyi yapmaya çalışan AKP'li Mustafa Savaş ve Esat Altıngün'nün, attıkları iftira ve çamurlar pes dedirtti.

Yapılan iftira ve çamurlar karşısında tepkisini koyan Kuşadası esnafları ve vatandaşlar, "Biz gözümüzle gördük. kameralarda görüldüğü gibi çöpleri alıp yerlere saçarak, fotoğraf çekip algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yaptıkları Kuşadası'nın halkını kandırmak, Ömer Günel başkana iftira atmaktır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Özel Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer