İki gün üst üte Germencik mahallelerinde İftar programları düzenledi. Önceki gün Çamköy Mahallesi bugün Turanlar Mahallesi’nde Vatandaşlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve ekibi tam kadro katıldı.

Topuklu Efe Çerçioğlu’na olan sevgi selinin Germencik belediye Başkanı Fuat Öndeş’e de gösterilmesi gözlerden kaçmadı. Her iki mahallede birer gün arayla yapılan iftar programının yapılacağı alana gelen Başkan Öndeş’in etrafı saran vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Başkan Öndeş tam kadro katıldığı iftar programlarında titizlikle çalışan personele teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Her iki mahallede gerçekleşen iftar programı için sosyal medyasından Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi ve CHP milletvekili aday adaylarına teşekkür ederek şu şekilde paylaşım yayınladı.

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Başkanımız Sn. Hikmet Saatçı, Aydın Milletvekilimiz Sn. Süleyman Bülbül, İlçe Başkanımız Sn. Aydın Bircan, il, ilçe parti örgütümüz, millet ittifakı başkanlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyemizin Çamköy Mahallemizde düzenlediği iftar yemeğine katıldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu’na Ramazanın maneviyatını ve bereketini derinden hissettiğimiz iftar buluşması için teşekkürlerimi sunuyorum."

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanımız Sn. Hikmet Saatçı, CHP İlçe Başkanımız Sn. Aydın Bircan, Millet İttifakı ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyemizin Turanlar Mahallemizde kurduğu iftar sofrasında buluştuk. Ramazanın maneviyatına yakışan bu güzel buluşma için Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Haber: Ebru Paksoy