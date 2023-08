Afyonkarahisar'ın Kayıhan ilçesinde bugün düzenlenen 8. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Koşusunda heyecan dolu anlar yaşandı. 8. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Koşusunda, 4 Yaşlı taylarda Tavas Zeybiği isimli at birinci geldi.

Jokeyliğini Mehmet Onbaşı’nın yaptığı yarışta heyecanlı dakikalar yaşandı. Aydın’ın gururu olan Mehmet Onbaşı düzenli olarak yarışlara katıldığını ve bunun bir tutku olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi, “ Aydın’da kömür işletmemiz var ama ben bunun yanı sıra rahvan at yarışlarına ilgi duyuyorum. Şuana kadar birçok yerde yarıştık ve birinciliklerimiz var. Kömür işletmesinin başında oğlum Sezgin Onbaşı var. O fabrikalarla ilgileniyor, ben ve büyük oğlum İsmail Onbaşı atlarla ilgileniyoruz. Benim çocukluğumdan beri bir tutkudur. Bu tutkuyu gerçekleştirdim. Efeler İmamköy mahallesi'nde bir çiftlik var ve ben atlarla ilgilenmeyi sevdiğim için hem eğitim veriyorum hem de yarışlara hazırlıyorum. 54 Yaşındayım ve yarışlara bizzat kendim katılıyorum jokeylik yapıyorum. Bugün gerçekleşen yarışta birinciliği kimseye vermedik ve yine Aydınımıza memleketimize bir kupa daha kazandırdık” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer