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Bugün akşam evinin önünde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Şule Karamercan için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları dile getirdi, "Bir kadın daha erkek terörüyle hayattan koparıldı…Bugün Şule Karamercan, Aydın Aksakdemir tarafından evinin otoparkında katledildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye, bu uğurda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Haber: Cemil Ağırbaşer