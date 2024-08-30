Yerel ve uluslararası paydaşlarla iklim konusunda yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıya katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüferimizde karbon ayak izini azaltmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı çoğaltarak sürdüreceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İstanbul’da düzenlenen “Çok Seviyeli Yönetişim Platformu İklim Eylemleri (MLGP4Climate) Yönlendirme ve Danışma Komitesi Toplantısı”na katıldı. Yurt dışından katılımcıların da yer aldığı toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler, belediye başkanları ve 10 belediyeden temsilci katıldı.

Ortak yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıda Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve projeleri anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Nilüferimizde karbon ayak izini azaltmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı çoğaltarak sürdüreceğiz” dedi.

Küresel iklim krizinin ele alındığı toplantıda yerel yönetimlerinin önemine vurgu yapan MLGP Yönlendirme ve Danışma Komitesi katılımcıları, sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği yapma taahhütlerini beyan ettiler ve toplantı sırasında “MLGP4Climate Bildirgesi” imzalandı.