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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Batman'da, Hasankeyf Yolu'nu inceledi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Hasankeyf Yolu'nun güzergâhtaki önemine değindi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.BATMAN (İGFA) - Batman Hasankeyf yolunda önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla 29,8 kilometrelik yol kesim bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladı.

Hasankeyf-1 Köprüsü ile Hasankeyf-2 Köprüsü trafiğe açıldı. Yolun mevcut haliyle tek yol olarak hizmet veren 9,6 kilometrelik kesiminin de bölünmüş yol haline getirilmesi çalışmalarına başlanıyor.

Ayrıca Batman-OSB arasındaki 6,6 kilometrelik kesimin de geometrik standardı yükseltilmiş olacak. Hasankeyf ilçesi, yerli ve yabancı birçok turistin sıklıkla ziyaret ettiği, tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli turizm potansiyeline sahip. Bu sebeple Batman-Hasankeyf Yolu sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Ayrıca, Gabar Dağı Petrol sahasından çıkarılan petrolün Batman rafinerisine ve üretilen petrol ürünlerinin yurt içine dağıtımında önemli bir konumda yer alıyor.

TOPLAMDA YILLIK 80 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK

Projenin tamamlanmasıyla Batman-Hasankeyf arasındaki bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Batman Hasankeyf arasında yapımına başlanan 9,6 kilometrelik kesim ve Batman OSB arasındaki 6,6 kilometrelik yatırımlarla zamandan 54 milyon TL, akaryakıttan 26 milyon TL toplamda ise yıllık 80 milyon TL tasarruf edilecek, yıllık egzoz emisyon salınımı 3 bin 247 ton azaltılacak. Batman Hasankeyf arasında gerçekleştirilecek çalışmalarla Batman Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanırken, ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu Batman OSB güzergâhında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunulacak.Güzergahın yapılması ile yaya ve trafik güvenli artacak" diye konuştu.