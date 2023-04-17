Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla gerçekleştirilen Aday Tanıtım Töreni’nde Aydın 1. sıra milletvekili adaylığı açıklanan Aydınlı iş insanı Rıdvan Eşin, Atatürk Kent Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarına da yer veren Eşin, konuşmasında Aydın’a ve Aydın halkına yapılacak hizmetin öncelikli olacağına dikkat çekti. Meclise girecek olan kişinin Rıdvan Eşin değil Aydın halkı olacağını vurgulayan Eşin; “Bizim için Aydın’a hizmet önemli. Bu oylarla meclise taşıdığınız insan Rıdvan Eşin olmayacak. Aydın halkı olacak, Aydın halkının iradesi olacak. Dolayısıyla sizin vekiliniz olacak. Birilerinin vekili değil. Bundan dolayı da en gür sesle Aydın temsil edilecek. Aydın’ın sorunları, Aydın halkının mutluluğu en öncelikli mesele olacak. Çünkü oraya vekili gönderen Aydın halkı olacak” dedi.





“Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğim”

Öncelikli görevinin insanlara faydalı ve hayırlı olmak olduğunu ve Meclis'te Aydın halkını en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Eşin; “Bizim için bu memlekette renk yok, siyah, beyaz, gri, turuncu yok. Tek bir renk var, tek bir dil var. O da sevgi. O renk tüm renkleri kuşatacak. Başka bir renk tanımıyoruz. Kimse kimseden farklı ve üstün değil. Bu sebeple bizim için Aydın’a hizmet ettikten sonra partisinin adı önem arz etmiyor. Mezhebi önem arz etmiyor. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır’ diyor Allah Resulü. Öncelikli görevimiz de insanlara faydalı ve hayırlı olmak. İnsanların rızasını kazanmak. Şimdi bir yola çıktık. Vekil adayı olmadan, vekil olmadan önce siyasete bulaşmadan önce de hizmetlerimiz vardı. Allah nasip ederse olduktan sonra da aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim hep ‘Bir hayalim var’ diye sloganım vardı. Herkes de sorar ‘nedir bu senin hayalin’ diye. Herkesin huzur ve güven içerisinde yaşadığı, herkesin ekonomik anlamda rahat ettiği, herkesin her türlü sosyal haklara sahip olduğu, sadece Türkiye’de değil dünyada bütün bu hakların sunulduğu bir dünya arzu ediyorum” dedi.





“Gelen teklif beni gururlandırdı”

AK Parti’den BBP’ye geçiş sürecini de anlatan Eşin; “Ticaret, siyaset, eğitim, öğretim bunların hepsi millete hizmet etmenin yollarından bir tanesidir. Fakat Allah gönlümüze bu siyaseti sevdirdi ve dedik ki, biz vatandaşımıza hizmet edelim. Bu noktada yola çıktık ve bir müracaatımız oldu. Bir AK Parti geçmişimiz var. Hala yol arkadaşlığımız var. Çünkü aynı ittifakın parçası. Aday adaylığı süreci açıklandığında bana listede olmadığım söylendi. Baktım yok ve hayırlısı olsun dedim. Çünkü biz hayırlısını istedik Rabbimden. Ne olursa olsun bunu ver demedik. Allah’ım bizim hakkımızda ne hayırlıysa ona hükmet dedik ve gelen netice bu olunca da öptük başımıza koyduk. Rabbim böyle takdir etti, sıkıntı yok yola devam dedik. Sonra buradaki bazı arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle genel merkeze yazdıkları istişareler neticesinde Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın hatırası olan bir partiden böyle bir teklif geldi. Bu bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Bize bu görevi layık gören herkesten Allah razı olsun” dedi.