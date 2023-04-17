Aydın'da ikamet eden İş Adamı Cemil Tilki başkanlığında kısa bir süre önce kurulan Aydın Siirtliler Derneği AYSİDER başkan ve yönetim kurulu üyeleri Sait Ömeroğlu ve Avukat Bedri Kışkır ile birlikte Kulüp başkanı Hivzullah Canpolat'a vekaleten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eğitim Dinlenme ve Spor Tesisi Müdürü Fikret Yüzer, Teknik direktör Sinan Bayraktar ve takım futbolcuları ile önceki akşam Çemberlitaş Otelinde bir araya geldiler. Siirt İl Özel İdare Spor yönetimi tarafından takımın forması Aydın Siirtliler Dernek başkanı Cemil Tilki'ye hediye edildi.

Çemberlitaş oteldeki buluşma ve oynanılan futbol müsabakası hakkında bilgi veren AYSİDER Aydın Siirtliler Dernek başkanı Cemil Tilki '' yönetim olarak Efelerin güzide takımı Efeler 09 ve Güney Doğunun incisi Siirt İl Özel İdare Spor'un ilimizde gerçekleşecek olan futbol müsabakası için ilimize teşrif eden Siirt İl Özel İdare Spor yönetim, teknik heyet ve futbolcuları ağırlamaktan onur duyduk tek temennimiz Fair Play bir müsabaka olmasıydı her iki takım da güzel oynadı. Siirt İl Özel İdare Spor'un sakat olan iki önemli futbolcudan eksik oynaması, konuk takımın saha avantajı ve erken gelen iki gol ile mağlup olabilir takım önemli olan ülkenin bir ucundan gelip burada kardeşçe bir etkinliğin gerçekleşmesidir. Efeler 09 Spor'un misafirperverliği için de ayrıca teşekkür ediyorum. bizim için önemli olan ikinci bir gelişme de komşu ilimiz olan İzmir'de ikamet eden Siirtli dostlarımızın müsabaka için Aydın'a gelip dernek binamızda bizleri ziyarete gelen sevgili İzmir SİDER Başkanı Muhdi Şavural, baskan vekili Ali Hikmet Tokat, emekli öğretmen Ridvan Akkoyun, emekli öğretmen Erdoğan Nakipoğlu, emekli ogretmen Şükrü Arslan, İzmir İstinaf Mahkemesi Savcısı Kurtalan Beykentli hemşehrimiz Faruk Seven beylere ziyaretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum'' dedi.