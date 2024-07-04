Bilecik’te başvuru evraklarını tamamlayan Ertuğrul Ocağı Derneği Kurucu üyeleri ilk ziyaretini Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ertuğrul Ocağı Derneği'nin kuruluş felsefesi, maziden atiye, yani geçmişten geleceğe bir köprü kurmak Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Hazretlerinin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” felsefesini günümüze taşımak, yaşamak ve yaşatmaktır olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Orhan Şişman, derneğin resmi başvurusunu yaptıklarını söyledi.

Derneğin kuruluş aşamasında dernek yönetimine destek çıkan Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e teşekkür eden Şişman, “Bugün Ertuğrul Gazi Hz.lerinin Türbesinde, O’nun manevi huzurunda hep beraber dua ederek yola çıkıyoruz. Rabbim ecdad yadigarı bu topraklara ve bu topraklarda yaşayan bütün insanlarımıza hizmet etmeyi ve hizmetkar olabilmeyi nasip etsin. Osmanlı Cihan Devleti’nin kurulduğu bu toprakların önemini, kadim medeniyetimizin tohumlarının atılıp filizlendiği ve üç kıtada yaşayan insanları kucakladığı, hiçbir din, dil ve ırk ayrımı yapmadan insanlara adaleti getirdiğini, gelecek nesillerimize konferanslar ve seminerler düzenleyerek anlatmak derneğimizin en önemli hedeflerindendir. Ertuğrul Ocağı’nı Beylikten Devlete taşıyan ve O’nun cihanşümul bir devlet olma hayalinin mayalandığı bu toprakların, memleket sevdalısı, devlete sadakat esasına gönülden inanmış gençlerini milli ve manevi değerlerle mücehhez bir şekilde dünya ile yarışan bireyler olarak destekleyecek her türlü faaliyeti yürütmek, bu bağlamdaki projelere destek olmak ve kaynakları harekete geçirmek Ertuğrul Gazi Ocağı Derneği’mizin temel amaçlarındandır.” diye konuştu.