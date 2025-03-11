Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tütün ve emtia kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekiplerinin yaptığı aramalarda 740 paket gümrük kaçağı sigara, 31 adet gümrük kaçağı parfüm ve 1 adet gümrük kaçağı blender ele geçirilirken operasyon kapsamında A.A.D. (25) adlı şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen emniyet güçleri, kent genelinde bu tür operasyonların süreceğini vurguladı.

Yetkililer, kaçak ürünlerin hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağırdı.