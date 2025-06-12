Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle modernizasyonunu sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında SAR-56 piyade tüfeği, Dragoneye-2 termal kamera ve modüler gündüz görüş kamerasının envantere alındığı duyurulurken Endonezya’da önceki gün 48 adet Millî Muharip Uçak KAAN’ın ihracatı için tarihi anlaşmanın önemi yeniden vurgulandı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda yerli ve millî üretimle gücünü artırıyor.

Millî Savunma Bakanlığı’nın Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara’da bulunan 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde bugün gerçekleştirildiği basın toplantısında yeni envantere giren savunma güçlerini Bakanlık Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk duyurdu.

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif miktarda SAR-56 5,56 mm piyade tüfeği, Dragoneye-2 termal kamera ve modüler gündüz görüş kamerası muayene ve kabul süreçlerini tamamlayarak envantere girdi.

ENDONEZYA’DA TARİHİ ANLAŞMA

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, 11-14 Haziran 2025 tarihlerinde Endonezya’nın Cakarta kentinde düzenlenen INDO DEFENCE-2025 fuarına katıldığını anımsatan Tuğamiral Zeki Aktürk, "Güney Doğu Asya’nın en büyük savunma sanayi fuarında, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) de yer aldı. Bakan Yardımcısı Alpay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Endonezya Tedarik Makamı arasında, 48 adet Millî Muharip Uçak KAAN’ın ihracatı için gerçekleşen imza törenine katıldı" dedi.

“ENDONEZYA İLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK”

KAAN ihracatının Türkiye’nin savunma sanayisindeki seviyesini ve gelecek hedeflerini ortaya koyduğunun altı çizilen açıklamada Tuğamiral Zeki Aktürk, “Dost ve kardeş Endonezya ile son dönemde artan ikili ilişkilerimize ve iş birliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” dedi.