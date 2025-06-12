Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi kapsamında Farabi, Çark ve Kudüs Caddeleri keşişim noktasında bulunan Millet Bahçesi Kavşağı’nda gerçekleşecek trimer kazı çalışması sebebiyle sürücüleri uyardı. Çalışmalar kapsamında 12 Haziran Perşembe 20.00 – 24.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacaktır.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet sunacak metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Millet Bahçesi Kavşağı’nda gerçekleştirilecek yol çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan sürücülere uyarı yapıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Çalışma kapsamında Farabi Caddesi güzergâhında Şeker Cami ve Millet Bahçesi Kavşağı arası, Kudüs Caddesi güzergâhındaki 2. Geçit ve Millet Bahçesi Kavşağı arası ve Çark Caddesi’nde bulunan Çark Köprüsü ve Millet Bahçesi Kavşağı arası 20.00 – 24.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır.

METROBÜS ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edilerek, “Metrobüs hattı projesi kapsamında 12 Haziran Perşembe günü saat 20.00 – 24.00 saatleri arasında Farabi, Çark ve Kudüs Caddeleri keşişim noktalarında bulunan Millet Bahçesi Kavşağı çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica ederiz” denildi.