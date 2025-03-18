2030 yılına kadar atıklarını yüzde 50 azaltmayı, 2050’ye kadar ise sıfırlamayı hedefleyen elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, geçtiğimiz yıl 8,7 ton atığı ekonomiye kazandırdı.BİLECİK (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğini odağına alarak atıklarını sıfırlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, şirketin bu alandaki faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

“ATIKLARIMIZI BİR YILDA YÜZDE 12 AZALTTIK”

2030 yılına kadar atıklarını yüzde 50 azaltmayı, 2050’ye kadar ise sıfırlamayı hedeflediklerini söyleyen Yalçın, “OEDAŞ olarak, ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ne sahip lokasyonlarımızlaSıfır Atık

Yönetmeliği şartlarını yerine getiriyor; doğanın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık miktarının minimize edilmesi, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunması hedefiyle yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında da bu yaklaşımımız ve geliştirdiğimiz iyi uygulamalar sayesinde 2.934 ton karışık atık, 2.385 ton kağıt, 1.657 ton evsel atık, 1.199 ton plastik, 526 kg cam ve 38 kg metal olmak üzere toplam 8,7 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Öte yandan atıklarımızı yalnızca ayrıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda miktarını da azaltıyoruz. 2024 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 12 daha az atık oluşturduk.” dedi.

Yalçın, atık yönetimi ile 2024 yılında elde edilen kazanımları şöyle sıraladı; “Döngüsel ekonomiye kazandırdığımız 8,7 ton atık sayesinde 63 ağacı kesilmekten kurtardık. Bununla birlikte 5.273 litre petrol, 1,40 ton ham madde, 27.394kWh enerji ve 102,54 metreküp su tasarrufu sağladık.”

“KAPAKLARI SANDALYEYE, HURDALARI YUVAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Ham madde kullanımı, emisyonazaltımı, atık yönetimi, kaynak verimliliği ve geri dönüşüm uygulamalarına yönelik yatırımlarıyla çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirdiklerini ifade eden Yalçın, “Yatırımlarımızdan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmalarımıza kadar her alanda bu prensiple hareket ediyoruz. Örneğin ‘Plastik Kapaklar Sandalyelere Dönüşüyor’ sloganı ile omurilik felçlisi bireylere destek olmayı hedefliyoruz. Hurdaya çıkan malzemelerle ise sokak hayvanları için kulübe, kuşlar için yuva yapıyoruz. Biyoçeşitlilik uygulamalarımız ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla da bölgemizden başlayarak ülkemize katkı sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalışıyoruz.” diye konuştu.