Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdüründen oluşan heyeti ağırladı. Heyet inşaatı devam eden fakülte ve yurt binalarında incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilisinden oluşan heyeti ağırladı. Heyet, inşaatı devam eden fakülte binaları ve bin 750 öğrenci kapasiteli yurtlarda incelemelerde bulunurken, üniversite projeleri ve şehre katkıları ele alındı.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleşen ziyarette; Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın,Ayhan Salman, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin yer aldı.

YURTLAR YENİ DÖNEME HAZIR

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin mevcut durumu, yürütülen projeler ve şehre katkısı üzerine bilgilendirmede bulundu. Öğrenci yurtlarının yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci alacağının müjdesini veren BTÜ Rektörü Naci Çağlar, “Öğrenciyi merkeze alan bir anlayış ile çalışmalarımızın yönünü belirliyoruz. Bu doğrultuda inşaatı devam eden ve yeni dönemde öğrenci alımına hazırlanan öğrenci yurtlarımız, bin 750 öğrencimizi ağırlayacak” dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi binaları inşaatının da sürdüğünü aktaran Rektör Çağlar, “Burada da öğrencilerimiz için nezih, ihtiyaçlarına yönelik bir mimari gerçekleştireceğiz. Yeni fakülte binalarımız ile aynı komplekste bulunan konferans salonu ile de çok kaliteli etkililiklere imza atmayı hedefliyoruz. Açık alan spor ve yeni yaşam alanlarının da üniversitemize kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor Bu manada siz değerli heyetimizin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bizler gençliğimizin daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi adına her türlü desteği vermeye açığız” dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin de, yurt inşaatlarının kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, modern ve her ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bu yurtlarda öğrencilerin rahat bir eğitim hayatı geçireceğini söyledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın en değerli kurumlarından olan BTÜ ile iş birliklerinin süreceğini belirterek yeni yurtların tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.