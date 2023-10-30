24 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimi 2024 yılı Mart ayından önce, hattın geri kalan 7,5 kilometrelik kesimi ise Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açılması hedeflendi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu.
Bakan Uraloğlu, burada, metro hattı çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan metro hattının 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2,5 km bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir dedi. Hattın İşletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin düşeceğini kaydeden Uraloğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Arnavutköy- Beşiktaş arası 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya ve Küçükçekmece - Kemerburgaz arası 50 dakika olacaktır" diye konuştu.
ENTEGRE OLACAK LOKASYONLAR
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak lokasyonları da açıkladı. Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile Havalimanında, Marmaray ile Halkalıda, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve bizim inşa edeceğimiz Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepede, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanında, Bakırköy-Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehirde, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköyde, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalıda entegrasyon sağlayacak dedi.
EKONOMİK KAZANÇ 2 MİLYAR 639 MİLYON AVRONUN ÜSTÜNDE OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 20 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancının 2 milyar 639 milyon avronun üstünde olacağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"Projemizin ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında % 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının %97sini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de %60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını %97 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerde %67 oranında ilerleme sağladık. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Gayrettepe-Havalimanı Projesi ile ortak kullanılacak olan 120 bin m2 alana sahip, 176 Araç kapasiteli Depo Sahası ve Atölye Binasını tamamlayarak 26 Aralık 2022de açtık."
Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmaları 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Projenin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacaklarını belirten Uraloğlu, hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz dedi.