Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Buharkent ilçesinde eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara, uyuşturucu, sağlığa zararları, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diyabet, normal doğum ve emzirmenin önemi, organ bağışı ve önemi, akılcı ilaç kullanımı, kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirildi ve sorular cevaplandırıldı.

Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu Tesislerinde Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz ve eşi Kübra Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un eşi Hafize Erol, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, Buharkent İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aybüke Yanık Barışkan ve vatandaşlar katıldı.