Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz, CHP İl Başkan Yardımcılığından istifa ederek göreve başladı.BURSA (İGFA) - CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Yankı İçöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başladı.

YANKI İÇÖZ KİMDİR?

Yankı İçöz Bursa'da doğdu. Meslek hayatına muhabir olarak başladı. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde öğrenim görmekte iken Show Tv ve Sky Türk kanallarının KKTC temsilciliğini yaparak birçok önemli habere imza attı. Mezun olduktan sonra Bursa'da muhabirlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Seçim süreçlerinde siyasilere medya danışmanlığı yaptı. Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde TV Yapımcısı ve Sunculuk görevlerinde de bulunan İçöz, çalışma yaşamı sırasında Bursa Teknik Üniversitesi, Uluslararası Ekonomi Politikası dalında yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Evli ve 1 çocuk babası olan Yankı İçöz son olarak CHP Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.