Bursa Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının vazgeçilmez gıdası olan pidelerde gramaj denetimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik ilçe genelindeki fırınlarda yapılan denetimlerde, pidelerin ve ekmeklerin gramajları titizlikle ölçülürken, aynı zamanda fiyat listesinin vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerektiği konusunda fırıncılara uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri, denetimlerin yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca, gramaja uygun ürünler sunan fırıncılara teşekkür edildi.

Vatandaşların, gramaj konusunda eksik tespit etmeleri durumunda, 444 16 05 numaralı telefondan veya 0531 680 5550 numaralı WhatsApp hattından durumu belediyeye bildirmeleri istendi.

Denetim yapılan fırınlarda, gramajı uygun olmayan herhangi bir ürün tespit edilmedi. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığı ve ekonomisi için çalışmaya devam edecek.