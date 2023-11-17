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Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı Köyü sakinleri, yol çalışmaları konusunda eksiklikler olduğunu belirtirken, genel anlamda mahalleden memnuniyetlerini dile getirdi.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Ömer DEMİR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi "Mahallemin Muhtarları" programı kapsamında Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı Köyü'ne gitti.

Mahalle halkı pek bir eksiklerinin olmadığını ancak yollar konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri Samanlı-Kazıklı arasındaki yolların eksik ve çok kötü durumda olduğunu, bunun dışında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını; internet, doğalgaz, elektrik, eğitim ve ulaşım konularından memnun olduklarını dile getirdi.

"ARTIK KÖYDE SADECE ÇİFTÇİLİK İLE UĞRAŞILIYOR"

Gelecek dönem için muhtarlığa aday olacağını söyleyen bir vatandaş, geçmişte hemen hemen her evde hayvancılık yapan insanlar olduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde ise artan maliyetler dolayısıyla sadece çiftçilik ile uğraşılıyor. Köyümüzde büyük problemler yok, genel anlamda memnunuz ancak daha da iyileştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"MAHALLEYE KARGO GELMİYOR"

Mahallede ikamet eden genç bir kadın ise kargo sorunu yaşadıklarını belirterek, mahalleye online siparişlerin kargolarının teslim edilmediğini ve bu sebeple büyük mağduriyet yaşadıklarını, bu soruna bir çözüm getirilebilirse memnun olacaklarını söyledi.