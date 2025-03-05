Bursa Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü’nün, ilçenin tarımını dönüştürecek yeni projesi GÜRTAM, meyvelerini vermeye başladı. BURSA (İGFA) - Bursa'da proje kapsamında hazırlanan yeni proje, "Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma: Kumlukalan Siyah Altın Projesi," Avrupa Birliği'nden 103.550 Euro hibe desteği kazandı. Proje kapsamında, soğuk hava deposundan çıkan atık meyve ve sebzeler, kurulacak kompost makinesi sayesinde organik gübreye dönüştürülecek. Bu sayede kimyasal gübre kullanımı azaltılacak, toprak kalitesi yükseltilecek ve doğal döngü desteklenerek daha verimli ve sürdürülebilir bir tarımsal sistem hayata geçirilecek.

KUMLUKALAN SİYAH ALTIN PROJESİ’NE HİBE DESTEĞİ

Hibe Şampiyonu Gürsu Belediyesi’nin ilçe tarımının vizyonunu değiştireceği yeni kapsamlı tarım projesi GÜRTAM, meyvelerini erken vermeye başladı. Proje tabanlı uygulamaları ve yenilikçi vizyonu ile Bursa’dan Türkiye’ye örnek olan Gürsu Belediyesi’nin yeni tarım politikası dikkat çekmeye devam ederken, projenin ilk somut verisi de ortaya çıktı. Kumlukalan Siyah Altın Projesi, kooperatifçilik anlayışına yeni bir vizyon kazandırırken, organik tarım ve doğa dostu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak.

Proje sayesinde, kimyasal gübre kullanımı azaltılacak, toprak kalitesi artırılacak ve doğal döngü desteklenecek.

Avrupa Birliği'nden hibe desteği kazanan projelerle birlikte, Gürsu'da böylece akıllı tarım ve yeşil dönüşüm uygulamaları da hayata geçiriliyor.

2024 yılında, Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına hayata geçirilen "Topraktan Sofraya Tarımsal Değerin Artırılması" projesi kapsamında ilçede modern kasa imalatı ve yeni nesil MAP paketleme tesisi kurulmuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoparkı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Akıllı Sulama Sistemi, Tarla ve Sera Takip - Erken Uyarı Sistemi, Soğuk Hava Depoları Akıllı Takip ve İklimlendirme Sistemi ile Akıllı Arıcılık gibi tarımda çığır açıcı sistemlerin pilot uygulamalarına başlandı.

Bu yenilikçi projelerle Gürsu, tarım ve gıda teknolojilerinde öncü bir bölge haline gelirken, hem ekonomik hem de ekolojik kazançlar sunan sürdürülebilir bir geleceğe adım atıyor.