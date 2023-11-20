Tahmini Okuma Süresi: dakika

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceği Kitap Günleri Fuarının lansmanı yapıldı. 1 milyon kitap, 100’ü aşkın yazar ve yayınevinin İnegöllü kitapseverlerle buluşacağı organizasyon 24 Kasım’da kapılarını açacak. 10 gün sürecek kitap şöleninde, indirimli ve kampanyalı kitaplar okuyucuya sunulacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiği ve her yıl geliştirerek daha kapsamlı hale getirdiği İnegöl Kitap Günleri, bu yıl 7’nci kez düzenlenecek. 24 Kasım – 03 Aralık tarihlerinde 10 gün boyunca adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleştirilecek İnegöl Kitap Günlerinde bu yıl yine 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap okuyucu ile buluşacak.

Kitap Günleri Fuarı öncesi bugün; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Üyeleri ve Milli Eğitim Müdür Vekili Halil İbrahim Zengin katılımı ile Ortaköy Kervansarayında basın toplantısı düzenlendi.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE, FİLİSTİN’DE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Duyuru ve davet amaçlı düzenlenen basın toplantısında 7’nci Kitap Günleri Fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Filistin’de yaşanan zulüm ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününe de değindi.

Başkan Taban, “Bugün 7’nci Kitap Günleri Fuarımızın duyurusu için bir aradayız. Bugün aynı zamanda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bildiğiniz gibi İsrail, özellikle son günlerde yaptığı saldırılarla 5 bin 500 çocuğun, 3 bin 500 kadının toplamda 13 bin insanın ölümüne sebep oldu. Bu durumu kim yapıyorsa lanetliyoruz. Cenabı Allah onlara da aynı duyguyu yaşatsın. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum” dedi.

1 MİLYON KİTAP İNEGÖLLÜLERLE BULUŞUYOR

İnegöl Belediyesinin gerçekleştirdiği 7’nci Kitap Günlerinin başladığını hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde de 24 Kasım Cuma günü Öğretmenler Gününde başlayıp 03 Aralık tarihine kadar sürecek bir kitap şöleni olacak. 24 Kasım Cuma günü 14.00’da MODEF Fuar alanında açılışımızı gerçekleştireceğiz. Açılışımızın onu konuğu Yazar İhsan Süreyya Sırma olacak. Organizasyon boyunca da çok kıymetli yazarlarımızı misafir edeceğiz. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse; Hayati İnanç, Gri Koç, Orhan Toker, Merve Gülcemal, Tufan Gündüz, Kemal Sayar, Fatih Duman, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Dilek Cesur ve Beyhan Budak. Fuarımızın bu yılki sloganı ise İnegöl’de mevsim kitap şeklinde belirlendi. Hafta içi 09.00-20.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak Kitap Günleri Fuarımızda, 100’ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitabı ilçe halkımızla buluşturacağız.” diye konuştu.

YEREL YAZARLAR KİTAPLARINI TANITACAK

İnegöl’de yerel yazarlara da dikkati çeken Başkan Taba, "Ben bunları aynı zamanda Kitap Fuarımızın bir meyvesi olarak görüyorum. Yerel yazarlarımız da bu organizasyon kapsamında görücüye çıkacaklar. Küçükten büyüğe yazarımız var. 20 yerel yazarımızın arasında 12 yaşında Berre Nur Yavuz evladımız da yerini alacak. Kitap Fuarlarımız öncesi her yıl yaptığımız belirli çalışmalar var, bunlara bu yıl da devam ettik. 27 bin kumbara dağıttık okullarımızda. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkı ve destekleriyle öğrencilerimize kumbaraları dağıtarak hem tasarruf vurgusu yapmak istedik hem de öğrencilerimizin kitap fuarımızda kitap almak için birikim yapmaya teşvik ettik. Yine dev kitap kulesi çekilişi gerçekleştireceğiz. 7. Kitap Günlerimize özel 7 Kitap Kulesinden birine çekilişle sahip olmak için katılımcılarımız; sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağımız kitap kulesi gönderimizi beğenip, yorum yapıp yorumuna 2 arkadaşını etiketleyecek. Çekiliş sonuçları 02 Aralık Cumartesi günü açıklanarak sahiplerine teslim edilecek.Bu anlamlı organizasyonda, öğretmenlerimizi de unutmadık. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle şimdiden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Fuar kapsamında öğretmenlerimize ayrıca bir indirim daha uygulanacak. İndirim detaylarını daha sonra açıklayacağız." dedi.

Öğrencilerin her yıl olduğu gibi Kitap Fuarımıza ücretsiz olarak taşınacağını duyuran Başkan Taban, "Planlama kapsamında 12 bin 500 öğrencimizi fuara getirmek için hazırlıklarımızı yaptık. Çevre il ve ilçelerimizde de duyuruları yaparak vatandaşlarımızı davet ettik. Şehrimizde yaşayan her birey bu organizasyondan hizmet alacak. Tüm hemşerilerimizi bu kitap şölenine davet ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da kitabın önemine dikkat çektiği açıklamasında “Kitap tarih boyunca insanlık için önemliydi. Geçmişte belki o eserlerin yazılması, ulaşılması çok zor şartlarda oluyordu. Bizim gençliğimizde de kütüphanelerde fazlaca kitaba ve bilgiye erişiyorduk. Sonrasında dijital dünyanın hızlı gelişimiyle sanki insanlar artık kitap okumuyor gibi bir algı oluştu. Ancak ben uzunca süredir belediyemizin yaptığı bu organizasyona özellikle gençlerimizin ilgi gösterdiğini görüyorum. Yine Nöbetçi Kitaphanelerde gençlerimizin kitapla haşır neşir olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Dolayısıyla bu organizasyonları da önemsiyoruz” diye konuştu.