İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, TÜRKSOY tarafından 2025 yılı için “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen Kazakistan’ın Aktau şehrinde Uluslararası Türk Dansının Ritmi festivaline katıldı. İnegöl ekibi, sundukları gösteriyle büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - TÜRKSOY tarafından 2025 yılı için “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen Kazakistan’ın Aktau şehrinde, Uluslararası Türk Dansının Ritmi festivali gerçekleştirildi. Türk Dünyası’ndan gelen dans topluluklarını bir araya getirerek geleneksel dans kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen festivale Türkiye’yi temsilen İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu katıldı.

FESTİVALDE 1600 DANSÇI YER ALDI

Hazar Denizi’nin kıyısında yer alan stratejik ve tarihi şehir Aktau’da yapılan festivale 1600 dansçı katıldı. Festival kapsamındaki halk dansları yarışmasında ise 500 dansçı boy gösterdi. İnegöl Belediyesi’ni temsilen festivale halk dansları ekibi ile birlikte; Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, Kültür Bakanlığı Yerel Halk Sanatçısı ve İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Rıdvan Sayın ile İnegöl Belediyesi Halk Dansları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Oral katıldı.

TÜM EKİPLER 1’İNCİ İLAN EDİLDİ

Festival boyunca birbirinden güzel gösterilerle Kazakistan halkı ve diğer davetli ülkelerin temsilcilerinin büyük beğenisini toplayan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, halk dansları yarışmasında da yerini aldı. Yarışma neticesinde tüm grupların ortaya koyduğu özel performanslar nedeniyle derece açıklanmayarak tüm ekipler 1’inci ilan edildi.

BAŞKONSOLOSTAN İNEGÖL HEYETİNE ÖZEL İLGİ

Öte yandan, festival süresince ülkemizi Kazakistan’da temsil eden İnegöl Belediyesi heyetine Aktau Başkonsolosluğu özel ilgi gösterdi. Başkonsolos Sabri Alptekin, festival süresince İnegöl heyetiyle yakından ilgilendirerek bölgede çeşitli ziyaret ve temasların da yapılmasını sağladı.