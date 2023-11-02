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İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Başkan Taban alt yapı çalışmalarına ilişkin de meclise bilgi verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Meclisi'nde 10 gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandığı meclis toplantısı öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Alper Taban, belediyenin Ekim ayı faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılına ilişkin konuşan Başkan Taban, “29 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılını hep birlikte kutladık. Ben katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 28 Ekim’de aynı zamanda Filistin mitingi de olduğu için gündüz ben Filistin mitingine katılmıştım, sonrasında da şehrimizde akşamki programlara katıldım. Bir tarafımız mutluluk… Nice yüzyıllar olsun inşallah." dedi.

İNEGÖL’ÜMÜZ YENİ STADYUMA KAVUŞUYOR

Kısa bir süre önce yaşanan stadyum gelişmesine ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, “Şehrimizde uzun zamandır spor severlerin beklediği stadyum ile ilgili bir gelişme yaşadık. Yıllar önce yapılmış stadyumumuz da İnegöl’ümüze bugüne kadar güzel hizmetler verdi, vermeye de devam ediyor. Bu konuda yaptığımız girişimlerle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle, Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımızın da teveccühleriyle şehrimize stadyum müjdesini aldık. Bununla alakalı da şu anda Mesudiye Mahallesinde eski Hayvan Pazarı bölgesinde zemin etüdü çalışmalarımıza başladık. Devamında proje safhasına, ondan sonra da ihale safhasına gelerek Bakanlığımız burayı bizlere hediye etmiş olacak. İnegöl’ümüz yeni bir stadyuma kavuşmuş olacak” açıklamalarında bulundu.

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR; “UYUM VE AHENK İÇERİSİNDE HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

İnegöl Belediye Meclisinin dönem içerisindeki uyumuna ilişkin de alınan kararlar üzerinden bilgilendirme yaparak meclis üyelerine teşekkür eden Alper Taban, “Dönemimiz içerisinde 420 meclis kararını görüştük. Bunun 343’ünü oy birliği ile aldık. Burada her birinin katkısı, desteği, emeği var. Yüzde 82’lik bir oy birliği ile geçen maddelerimiz var. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Uyum ve ahenk içerisinde hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

KASIM AYIYLA BİRLİKTE KAZILAN SOKAKLAR KAPATILACAK

Gündem maddelerine geçmeden önce devam eden alt yapı ve kazı çalışmalarıyla ilgili çokça soru aldıklarını ve bu konuyla ilgili meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek istediğini ifade eden Taban, “Bu çalışmalarımız inşallah Kasım ayı itibariyle toparlama sürecine geçecek. Kazılan alanlar bir bir kapatılacak. Sonraki süreçte de mevsim şartlarının elvermesiyle beraber yeniden bir kazı çalışması başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve BUSKİ yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yüzde 70 israfın olduğu içme suyu hatlarımız yenileniyor. Şu ana kadar aşağı yukarı 300 km hat yenilenmiş oldu” şeklinde konuştu.

İLÇE STADI 3 YILLIĞINA BELEDİYEYE TAHSİS EDİLDİ

Başkan Taban’ın gündeme dair konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi.

İlk 7 madde komisyonlarda görüşülmek üzere imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonlarına hava edilirken, yine plan değişikliği ile ilgili komisyonda görüşülerek meclise gelen maddeler burada görüşülerek karara bağlandı. Meclisin 10’uncu maddesinde mevcut ilçe stadının belediyeye tahsisi görüşüldü. Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, “İlçe stadımızda profesyonel takımlarımız maçlarını oynuyor. İnegölspor’umuz var, Kafkasspor’umuz var. Her ikisinin de maçları burada oynanıyor. Ancak burada Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bize sahayı tahsis ediyor, biz de kulüplerimize kullandırmış oluyoruz. Bu alınacak karar da bunun devamıyla alakalı. Yeni stadın da yapılmasından sonra mevcut stadın süreci netleşmiş olacak. Dolayısıyla 3 yıl gibi bir süreyle üzerimize tahsisinin devam etmesi noktasında burada bir karar alacağız” dedi. Ardından yapılan oylama ile stadın tahsisi gerçekleştirildi.